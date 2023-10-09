Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 63 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda kaçakçılıkla ilgili birçok suç eşyası ele geçirildi ve 63 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda, 157,48 gram metamfetamin, 23,94 gram eroin, 3 adet sentetik ecza, 8 adet tabanca, 4 bin 574 paket sigara, 114 adet puro, 29 adet silah parçası, bin 944 adet muhtelif emtia, 30 adet cep telefonu, 6 adet cep telefonu aksesuarı, 172 adet elektronik emtia, 129 adet ilaç, 10 kilo çay, 5 kilo nargile tütünü ve 1 adet sahte yabancı para ele geçirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan 63 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK