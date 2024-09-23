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Şırnak'ta Veteriner Hekimleri Odası Kuruldu

Şırnak'ta Veteriner Hekimleri Odası Kuruldu
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Şırnak'ta gerçekleştirilen seçimli genel kurul toplantısında ilk kez Veteriner Hekimleri Odası kuruldu. Oda başkanlığına Erdoğan Yıldız seçildi.

Şırnak'ta yapılan seçimli genel kurul toplantısı ile ilk kez Veteriner Hekimleri Odası kuruldu.

Daha önce Şırnak'ta görev yapan veteriner hekimler, Mardin Veteriner Hekimler Odasına bağlı olarak çalışıyorlardı. Yapılan seçimli genel kurul ile Şırnak'ta ilk kez Veteriner Hekimleri Odası kuruldu. Toplam 44 delegenin bulunduğu oda seçiminde 31 oy alan Erdoğan Yıldız, Şırnak Veteriner Hekimleri Odası başkanı oldu. Yapılan seçimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız "Bu gün meslek odamızın birinci olağan genel kurulunu gerçekleştirdik. Yapılan dostça yarışta mesleki odamızın birinci olağan genel kurulunda sandığa gelen bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim. Oda başkanlığı yönetim kurulu göreve getirerek bize bu sorumluluğun verilmesi benim için büyük bir onurdur. İlimizde mesleğimizi etkin bir şekilde temsil etmek, meslektaşlarımızı her alanda desteklemek bizim en önemli hedefimiz olacaktır. Meslek odamızın açılması ve sonraki süreçte mesleğimizi en iyi şekilde temsil edebilmek için bütün meslektaşlarımın görüş ve önerileri bizim için değerlidir. Bu vesile ile hep birlikte ele ele bir dönem geçirecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Şırnak Veteriner Hekimler Odasının ülkemize, mesleğimize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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