Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince son bir haftada terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.