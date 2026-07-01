Başsavcı Şahin: 'Şırnak kalbimizde özel bir yer edindi'

Şırnak'ta görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ile mahkeme başkanları, hakimler ve cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile görev yerleri değişen Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, ağır ceza mahkemesi başkanları, hakimler ve cumhuriyet savcıları için Şırnak'ta veda programı düzenlendi. Şırnak Valisi Birol Ekici, tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı, mahkeme başkanları, hakimler ve cumhuriyet savcılarına Şırnak'a sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Vali Ekici, adalet hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine önemli katkılar sağlayan yargı mensuplarına yeni görev yerlerinde başarı temennisinde bulundu.

Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, görev değişikliklerinin kamu hizmetinin doğal bir parçası olduğunu belirterek, bunun bir ayrılık değil, edinilen bilgi ve tecrübelerin farklı şehirlerde devam etmesi anlamına geldiğini söyledi. Şırnak'ta görev yapan yargı mensuplarının önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Kayık, özellikle Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin'in kurumlar arası iş birliğine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Veda programında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ise 2023 yılı ağustos ayında başladığı Şırnak görevini büyük bir memnuniyetle tamamladığını belirtti. Görev süresi boyunca unutulmaz dostluklar edindiğini dile getiren Şahin, Şırnak'a ilk geldiklerinde bazı tereddütler taşıdıklarını ancak zamanla kentin misafirperverliğini, devlet-millet bütünleşmesini ve gelişimini yakından görme fırsatı bulduklarını ifade etti. Şırnak'ın meslek hayatında her zaman özel bir yere sahip olacağını söyleyen Şahin, birlikte görev yaptığı tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mediha Eda Şahin de Şırnak'ta görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, birlikte çalıştığı meslektaşlarına ve kurum temsilcilerine teşekkür etti. Şırnak'tan güzel hatıralarla ayrıldığını ifade eden Şahin, tüm katılımcılara iyi dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcısı, mahkeme başkanları, hakimler ve cumhuriyet savcılarına plaket takdim edildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Veda programına Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mediha Eda Şahin, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Furkan Altay, İdare Mahkemesi Başkanı Fettah Gündoğan, Vergi Mahkemesi Başkanı Halit Çeşmeliler, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hakim ve cumhuriyet savcıları katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı