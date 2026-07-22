Haberler

Şırnak'ta 36 okul için doğal gaz talebi Bakan Tekin'e iletildi

Şırnak'ta 36 okul için doğal gaz talebi Bakan Tekin'e iletildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşerek kentin eğitim ihtiyaçlarını ve 36 okulun doğalgaza dönüştürülmesi için ödenek talebini iletti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmede Şırnak'ın eğitim alanındaki öncelikli ihtiyaçlarını gündeme taşıdı. Görüşmede 36 okulun doğal gaza dönüştürülmesi için ödenek talebinde bulunuldu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i milletvekili arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ederek Şırnak'ın eğitim alanındaki ihtiyaç ve taleplerini görüştü. Görüşmede, Şırnak'ta eğitim yatırımlarının mevcut durumu, devam eden projeler ve yeni yatırım ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Milletvekili Tatar, özellikle il merkezi, ilçeler ve köylerdeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını Bakan Tekin'e ilettiklerini belirtti. Toplantıda, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Genişletilmiş İl Milli Eğitim Müdürleri toplantısının Şırnak'ta gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar da değerlendirildi. Şırnak'ın eğitim alanındaki potansiyelinin ve yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı görüşmede, kentteki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik konular üzerinde duruldu. Milletvekili Tatar, 2026 yılı doğalgaz dönüşüm programı kapsamında Şırnak'ta bulunan 36 okulun doğalgaza dönüştürülmesi için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi talebini de Bakan Tekin'e ilettiklerini açıkladı. Söz konusu dönüşümün hayata geçirilmesiyle birlikte okullarda daha verimli, ekonomik ve konforlu bir ısınma sisteminin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tatar, Şırnak'ın eğitim alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve yatırımların artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Bakanlığın kente gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Tatar, eğitim yatırımlarının yakından takip edildiğini vurgulayarak, öğrencilerin daha modern ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşması için girişimlerin devam edeceğini kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti

CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: 4 ilde orman yangını! Bir ilde evler tahliye edildi

4 ilde orman yangını! Bir ilde evler tahliye edildi
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında