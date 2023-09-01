Şırnak'ta 100 gönüllü güvenlik korucusu ve 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak merkez ve Güçlükonak ilçesinde görev yapmak üzere 100 gönüllü güvenlik korucusu ve 500 güvenlik korucusu alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacak.

Şırnak merkez ve Güçlükonak ilçesinde görev yapmak üzere Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 100 gönüllü güvenlik korucusu ve 500 güvenlik korucusu alımı yapılacak.

Şırnak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmak üzere, merkez ve Güçlükonak ilçesi için 100 gönüllü güvenlik korucusu ve 500 güvenlik korucusu alımı yapılacağını duyurdu.

Şehir merkezinde görev almak isteyen adayların 29 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na, Güçlükonak ilçesinde görev almak isteyen adayların ise Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına başvuruda bulunabileceği belirtildi. - ŞIRNAK