Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şırnak'ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değiştirildi. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şırnak'ın 3 vali yardımcısı ve 3 ilçe kaymakamının yeri değişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vali yardımcıları ve kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Vali yardımcısı olarak görev yapan Ali Erdoğan Adıyaman Vali Yardımcısı, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Erzincan Vali Yardımcısı, Vali Yardımcısı Nurbaki Yalçın ise Gökçeada Kaymakamı olarak atanırken, Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Muğla Ula İlçe Kaymakamı, Güçlükonak Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Erzurum Narman İlçe Kaymakamı, İdil Kaymakamı Refik Özsoy ise Nevşehir Ürgüp İlçe Kaymakamı olarak atandı.

Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atanan isimler Aksaray Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Düzce Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılış. Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile boşalan kaymakamlıklara ise, Uludere Kaymakamlığına Rize Derepazarı Kaymakamı Bekir Yalçın, Denizli Çardak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Güçlükonak Kaymakamlığına ve Trabzon Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel İdil Kaymakamlığına atandı. - ŞIRNAK