Şırnak İl Tarım Müdürlüğü görevini Oktay Sezgin'e devretti

Şırnak İl Tarım Müdürlüğü görevini dört yıldan bu yana vekaleten yürüten Selman Demirel, görevi Oktay Sezgin'e devretti. Devir teslim töreninde konuşan Demirel, uzun yıllar görev yaptığını ve kente en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösterdiğini belirtti. Sezgin ise görevlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şırnak İl Tarım Müdürlüğü görevini dört yıldan bu yana vekaleten yürüten Selman Demirel, görevi Oktay Sezgin'e devretti.

15 Eylül 2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/411 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Şırnak İl Müdürlüğüne atanan Oktay Sezgin, il müdürlüğü görevini 2019 yılından bu yana vekaleten yürüten Selman Demirel'den görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Selman Demirel, Şırnak'ta uzun yıllar görev yaptığını, görev süresi boyunca kente en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösterdiğini, şimdi de kentin tarımını Sezgin'e emanet ederek bu görevi huzurlu bir şekilde devrettiğini söyledi.

Selman Demir'e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sezgin ise, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bakanlığın birçok biriminde çalıştığını, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ŞIRNAK