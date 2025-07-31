Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan gece yarısı kararnamesiyle Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan gece yarısı kararnamesiyle Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim'in görev yeri değişti. Dirim, Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Şırnak'taki görevi sona eren Tuğgeneral Dirim'in yerine ise Bitlis İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul atandı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika