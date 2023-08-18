Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile bir araya geldi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile atanan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ve Ağır Ceza Reisi Mediha Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şırnak Belediye Başkanın Mehmet Yarka, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ve Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mediha Eda Şahin ile bir araya geldi.

Şırnak Belediye Başkanın Mehmet Yarka, Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hayrullah Şahin ve Ağır Ceza Reisi Mediha Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yarka; "Cumhuriyet Başsavcımız Hayrullah Şahin ve Ağır Ceza Reisimiz Mediha Şahin'e görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - ŞIRNAK