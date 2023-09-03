Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, çalışmaları denetledi

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, hafta sonunda yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek, bitirilmesi için talimatlar verdi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, hafta sonunda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Şırnak'ta 12 mahallede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hafta sonu mesaisinde yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Yarka, çalışmaların bir an önce bitirilip faaliyete geçirilmesi için yetkililere talimatlar verdi.

Başkan Yarka'nın denetimlerde ki ilk adresi Şehir Stadyumu-Uludere Çevre Yolu bağlantı noktasında yapılacak asfalt serimi önce devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Eksik olan noktaların tespitinin yapılmasının talimatını verdi. İkinci adresi mezarlık eksikliğinin giderilmesi için Gündoğdu Mahallesi'nde 28 bin metre kare alanda yapımına başlanan yeni şehir mezarlığında incelemelerde bulundu.

Son olarak şehrin girişinde yapılacak olan 100. yıl anıtının çalışmalarını denetleyen Başkan Mehmet Yarka, planlanan imalata ilişkin firma yetkililerinden bilgi aldı. Şehrin çehresini değiştirecek olan projenin yapımının bir an önce bitirilmesi için yetkililere talimatlar verdi. - ŞIRNAK