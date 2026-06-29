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Milletvekili Tatar'dan tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi için görüşme

Milletvekili Tatar'dan tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi için görüşme
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşerek kente tıp fakültesi kurulması ve 500 yataklı hastanenin eğitim araştırma hastanesine dönüştürülmesi konularını ele aldı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, kentte tıp fakültesi kurulması, yapımı süren 500 yataklı devlet hastanesinin eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne dönüştürülmesi ile yeni sağlık yatırımları ele alındı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ankara'da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya gelerek kentin sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımları değerlendirdi. Görüşmede, yapımı devam eden 500 yataklı Şırnak Devlet Hastanesi'nin eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuşturulmasının yanı sıra, tıp fakültesi kurulması ve il genelinde planlanan sağlık yatırımlarının hızlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Tatar, özellikle yeni hastanenin eğitim ve araştırma Hastanesi statüsü kazanmasının, hem sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracağını hem de uzman hekim yetiştirilmesi açısından Şırnak'a önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Görüşmede, ayrıca şehir merkezinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Gerçekleştirilen temasların, Şırnak'ın sağlık alanındaki gelişimine ivme kazandırması beklenirken, hayata geçirilmesi planlanan projelerle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaşması ve kentin bölgesel sağlık merkezi olma yolunda önemli bir aşama kaydetmesi hedefleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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