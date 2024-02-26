Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılışında protokol krizi! Binali Yıldırım yerini değiştirmedi, Murat Kurum gerildi

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açılırken, kurdele kesimi sırasında protokol krizi yaşandı.

ERDOĞAN MAKAS BEKLERKEN ORTAM GERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmek için görevlilerden makas beklediği anlarda dikkat çeken bir görüntü kameraya saniye saniye yansıdı.

MURAT KURUM İLE BİNALİ YILDIRIM ARASINDA PROTOKOL KRİZİ

Kurdelenin önünde bekleyen eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve son başbakan Binali Yıldırım ile Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum arasında gerginlik yaşandı.

KURUM YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ AMA...

Yerini değiştirmek isteyen Kurum'un Binali Yıldırım'ı uyardığı ve bu esnada epey gerildiği dikkatlerden kaçmazken, Kurum'un ısrarı sonrasında Yıldırım'ın yerini değiştirmeyi kabul ettiği görüldü.