Sırer Doğan: FETÖ, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Devre Dışı Bırakmak İstedi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın dostlarından duayen gazeteci Sırer Doğan, suikast ile FETÖ'nün Yazıcıoğlu'nu devre dışı bırakmak istediğini söyledi.

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve sırdaşı olan duayen gazeteci Sırer Doğan, Büyük Birlik Partisi'nin Kuruluş Yıl Dönümü'nde Yazıcıoğlu'yla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile dostluklarının çocukluklarına dayandığını ifade eden Sirer Doğan, "Muhsin Yazıcıoğlu 16 Eylül 1965'te Şarkışla Ortaokulu'na kayıt olduğumuz da tanıştım, sınıf arkadaşım olur. Muhsin Yazıcıoğlu ile ortaokulu birlikte okuduk. Arkadaşlığımız ise rahmetlinin vefatına kadar devam etti. O siyasi alanı seçti ben de basın alanını seçtim. Kader bizi orada da birleştirdi. Bir gün Muhsin Yazıcıoğlu ile büromda yaptığım röportajda sorularımı yazdım, kendisinin siyaset için söylediklerini ise aynı kağıdın arkasına kendileri yazdı. O kağıdı halen saklarım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dost olarak eşi benzeri yoktur. Vefalı, saygılı ve temkinli biriydi. Yakınları ve insanı için gözünü daldan budaktan esirgemezdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin son 30 yıldaki direği idi adeta" diye konuştu.

MHP'den ayrılma sürecini anlattı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun MHP'den ayrılma sürecine değinen Doğan, "MHP'nin 1992'de hükümet kurulmasında ve çalışmasında yaptığı uygulamalardan ötürü, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan MÇP Milletvekillileri rahatsızdı. Karar aldılar. Kararda, 'yanlış gördüğümüze yanlış, doğru gördüğümüze doğru diyeceğiz. Bize baskı yapıldığı takdirde gerekirse ayrılacağız' dediler. Türkiye geneli çalışmalarından sonra Büyük Birlik Partisi ortaya çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu 32 yıl önce bugün Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunu açıkladı" dedi.

"FETÖ'nün amacı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu devre dışı bırakmaktı"

Doğan, FETÖ'nün dış güçlerin isteğiyle Muhsin Yazıcıoğlu'nu devre dışı bırakmak istediğini iddia edip şunları söyledi:

"FETÖ'nün en büyük olayı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu devre dışı bırakmaktı. Dış güçlerin de istediği buydu". - SİVAS