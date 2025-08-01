Sırakaya'dan CHP'li Vekillere Avrupa Türklerine Yapılan Hakaretler Üzerine Sert Tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP'li vekillerin yurtdışında yaşayan Türklerle ilgili ifadelerine tepki göstererek, Avrupa Türk toplumuna sığıntı muamelesi yapılamayacağını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a tepki göstererek, "Bu ülkenin asli unsuru olan Avrupa Türk toplumuna kimse sığıntı muamelesi yapamaz, onurlarıyla oynayamaz, aşağılayamaz" dedi.

Sırakaya, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi. Sırakaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'dan gelen kendi vatandaşına 'zirzop' diyen bir milletvekili memleketine aşkla bağlı, yurtdışında yaşayan insanımıza Batı güzellemesi yaparak hakaret eden başka bir vekil. Tabii ki adres CHP. Vatan, millet ve memleket sevdasıyla ülkesine koşan, sınır kapılarımızda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atan vatandaşlarımıza CHP zihniyeti yine öfke ve nefret kusmuş. Gurbeti sılaya çeviren milyonlarca kardeşimize çirkin ve çirkef ifadelerle hakaret edip saldıranlar, ne necip milletimizi anlayabilir ne de temsil edebilir. Yurtdışı Türk toplumu aşağılık kompleksiyle malul siyasetçilerin kum torbası değildir. Bu ülkenin asli unsuru olan Avrupa Türk toplumuna kimse sığıntı muamelesi yapamaz, onurlarıyla oynayamaz, aşağılayamaz. Yurtdışında yaşayan milyonlarca kardeşimizi rencide eden bu çirkin üslubu reddediyoruz. Dünya genelinde yaşayan insanımızı seçimden seçime hatırlayıp unutanların, bu riyakar tavrı elbette unutulmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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