Sinoplu Gurbetçi Türkeli'den Sinop Valiliği'ne Yürüyecek

Sinoplu gurbetçi Şirvan Ünal, Sinop'un Türkeli ilçe ve çevresinde yaşanan ortak sorunlara dikkat çekmek için, Türkeli'den Sinop Valiliği'ne yürüyecek.

Sinoplu gurbetçi, aynı zamanda Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Şirvan Ünal, Türkeli ilçesinden Sinop Valiliği önüne ilçenin yaşadığı ortak sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş düzenlemek üzere 5 Eylül Pazartesi günü kaymakamlık makamına resmi olarak dilekçeyle başvurduğunu söyledi. Ünal, kaymakamlığa verdiği dilekçede özetle şu ifadelere yer verdi:

"Yürüyüş yapmamızdaki amaç, Türkeli-Ayancık-Sinop arasındaki çözülmeyen yol problemine dikkat çekmek ve bu yol probleminin çözülmesi için duyarlılık oluşturmak, Türkeli sınırlarında yürürken Türkeli Devlet Hastanesine giden yolun, uzun yıllardır tamirat ve tadilatının yapılmaması nedeni ile halkın büyük eziyet çekmesi, Güzelkent'te bulunan plajın bakım çalışmalarının yapılmaması nedeni ile halkın mağdur olduğunu ve bu plajın yeteri kadar ilgiyi görmemesi, Türkeli istikametindeki yol üzerinde bakım, genişletme ve temizleme çalışması yapılmadığından evcil büyükbaş hayvanlar ve yabani atlar nedeni ile trafik kazalarına sebebiyet olunması nedeni ile bunun oluşturduğu tehlikelere ve ölümcül kazalara dikkat çekmek, Karayollarının dökmüş olduğu mıcırların, yolun kayganlaşmasına sebebiyet vermesi nedeni ile meydana gelen kazalar nedeni ile oluşan can ve mal kayıplarına dikkat çekmek, Türkeli sınırlarında 2015 yılında yapımına başlanan ve 2017 yılında bitmesi planlanan Zimari Göleti'nin henüz yüzde 15'i tamamlanması nedeni ile oluşan mağduriyete dikkat çekmek, Ayancık sınıflarında yürürken, Ayancık ilçe girişinden, Oluza istikametine kadar yapılması planlanan ve ihalesi yapılan yolun, yıllardan beri aynı yerde çalışma yapılarak bir türlü tamamlanmaması ve sanki hiç ilerlemiyor gibi görünmesi, kamyonlarla binlerce defa dipsiz kuyu gibi toprak atılmasına rağmen, bir türlü dolgunun yapılmaması ve yanı yerde devamlı çalışma yapılıyormuş gibi görünmesi nedeni ile oluşan gecikme ve mağduriyete dikkat çekmektir. Sinop sınırlarında yürürken; Sinop-Ayancık-Türkeli arasındaki karayolunun maalesef yıllardır devamlı bakımsız ve tamamlanamayan çalışmalar ile halkın hem mağdur edilmesi ve hem de trafik taşıtlarının yol bozukluğu nedeni ile uğramış olduğu maddi zarar nedeni ile işlemeyen kurumların dikkatini çekmek ve bu hususlarda kamuoyu oluşturmak için yürümek istiyorum. Belki küçük adımlar atacağım ama benim ve bu yürüyüşümüze katılanların attığı adımlarla sesimizi ülkemizin en üst kademelerinden duyuracak, ilimizin ve ilçelerimizin bu sorunlarının acil çözülmesini istiyorum."

Ünal, yürüyüşe 11 Eylül günü saat 10.00'da Türkeli ilçesi Köprübaşı mevkisinden başlayacağını ve 3 gün içinde Sinop Valiliği binasında sonlandıracağını sözlerine ekledi. Yürüyüşte yaklaşık 100 kilometre yol kat edilecek. - SİNOP