Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesindeki temasları kapsamında kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesine ziyarette bulundu.

Özarslan, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaymakam Davut Boztaş'tan ilçenin sorunları ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi alan Özarslan, daha sonra Saraydüzü Belediyesine giderek Belediye Başkanı Hasan Peker ile görüştü.

Özarslan, muhtarlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.