Sinop Vali Yardımcısı Saraydüzü İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
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Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, Saraydüzü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, ilçedeki asayiş hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, Saraydüzü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarette, Vali Yardımcısı Deniz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hüseyin Kaplan'dan ilçedeki asayiş hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bir süre, komutanlıkta bulunan askeri personelle sohbet eden Deniz, personele çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Şükrü Nural - Politika