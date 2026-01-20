Haberler

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
DEM Parti'nin Nusaybin'de yaptığı grup toplantısının ardından sınır hattında hareketlilik yaşandı; bazı gruplar telleri aşarak Suriye yönüne ilerlerken, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

  • DEM Parti, TBMM grup toplantısını Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi.
  • Bir grup, sınırdaki telleri parçalayarak Suriye tarafına geçti.
  • Güvenlik güçleri, Suriye'ye geçmeye çalışanlara müdahale etti.

Dem Parti, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla bu hafta TBMM grup toplantısını Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi.

TELLERİ PARÇALAYIP KARŞI TARAFA GEÇTİLER

Grup toplantısının ardından sınır hattında hareketlilik yaşandı. Toplantı sonrası toplanan bir grubun, sınırdaki telleri parçalayarak Suriye tarafına geçtiği görüldü. Görüntülerde, bazı kişilerin çitlere tırmandığı, sınır kapısındaki çelik kapıları aşarak koşarak Suriye'ye yöneldiği anlar yer aldı.

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

MÜDAHALE EDİLDİ

Sınır hattında güvenlik güçleri, Suriye'ye geçmeye çalışanlara müdahalede bulundu. Ancak müdahaleye rağmen yüzlerce kişinin sınır yönünde ilerlemeye devam ettiği dikkat çekti. Yaşananlar bölgede kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
