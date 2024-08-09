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İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım

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Olası bir erken seçim durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki koltuğunu bırakmayı düşündüğü Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Bir buçuk sene sonra İBB Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusuna "Gayet hazırım" yanıtını verdi.

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı. Uzun süredir kulislerde olası bir erken seçim durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı, İBB Başkanlığı'nı da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a bırakacağı konuşuluyor. Bu dedikodular devam ederken gözlerin çevrildiği Dedetaş'tan sürpriz bir çıkış geldi.

Sinem Dedetaş, İBB adaylığı için göz kırptı: Gayet hazırım

"İSTANBUL'U YÖNETMEYE HAZIRIM"

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un tanıtımı için düzenlenen "İstanbul Evi" etkinliğinde yer alan Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş, Habertürk yazarı Oray Eğin'e röportaj verdi. Bu röportajda Eğin, Dedetaş'a "İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti. Dedetaş bu soruya "Gayet hazırım" yanıtını verdi.

Sinem Dedetaş, İBB adaylığı için göz kırptı: Gayet hazırım

İMAMOĞLU İLE SÜREKLİ DİP DİBEYDİ

Etkinlik boyunca Sinem Dedetaş'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile sürekli yan yana olması da dikkatlerden kaçmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Sinem Dedetaş Sinem Dedetaş Üsküdar Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

HOZKAN:

Allah Bunlar gibilerden ülkemizi korusun

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Serkan Taşdemir:

Babadan oğula bitti başkandan başkana başladı

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Selim Keskin:

tabi hazır olur. pasta büyük

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Hakan:

eteri gider beteri gelir

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İbrahim Demirel:

Bu adam Cumhurbaşkanlığına adaylığını koysun kazanamaz. Sempatisini kaybetti, hiç umut vermiyor.

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Fatih Sultan Mehmed:

Sinemde bir ok...

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Bandorma:

Mansur Başkan varken Ekrem Başkana gerek yok heyecan aramayın yine :)

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Fatih Sultan:

Sanırsın şirket devrediyor.

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Eski Zamanlarda:

Galiba eski zamanlarda İstanbulda çok insan yokmuş. Etraf kuru toprakmış çoğunlukla galiba. Yani şu an tıklım tıklım olan yollardan.. sadece bir kaç araba geçermiş 40 yıl evvel. Ve 100 yıl evvel ise etraf sanki köy gibiymiş galiba ?

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Ercan cıftcı:

İBB nin parası le kendi reklamını yapıyor. Troll ajanslara sürekli algı ve kurgu videoları çektiriyor. Kendini CB adayı yaptırmak için daha çok kurgu video izleyeceğiz.

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