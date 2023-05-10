Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sinan Oğan: 'Emekliliği Gelenler Çekilecek, Ben Çekilmeyeceğim'

Sinan Oğan: 'Emekliliği Gelenler Çekilecek, Ben Çekilmeyeceğim'

Politika Haberleri

ATA ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Kadirli ilçesinde halka hitap etti. Oğan, Türkiye'yi Türk milliyetçileri yöneteceklerini söyleyerek, 'Sinan Oğan çekilsin diyorlar. Sinan Oğan çekilmeyecek. Emekliliği gelmiş olanlar çekilecek' dedi.

'EMEKLİLİGİ GELENLER ÇEKİLECEK SİNAN OĞAN ÇEKİLMEYECEK'

ATA ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinden Osmaniye'ye geçti. Kadirli ilçesinde halka hitap eden Oğan, " Türkiye'yi Türk milliyetçileri yönetecek. Sinan Oğan çekilsin diyorlar. Sinan Oğan çekilmeyecek. Emekliliği gelmiş olanlar çekilecek" dedi.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Politika

Sinan Oğan Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title