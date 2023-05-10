Sinan Oğan: 'Emekliliği Gelenler Çekilecek, Ben Çekilmeyeceğim'
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ATA ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Kadirli ilçesinde halka hitap etti. Oğan, Türkiye'yi Türk milliyetçileri yöneteceklerini söyleyerek, 'Sinan Oğan çekilsin diyorlar. Sinan Oğan çekilmeyecek. Emekliliği gelmiş olanlar çekilecek' dedi.
'EMEKLİLİGİ GELENLER ÇEKİLECEK SİNAN OĞAN ÇEKİLMEYECEK'
ATA ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Hatay'ın İskenderun ilçesinden Osmaniye'ye geçti. Kadirli ilçesinde halka hitap eden Oğan, " Türkiye'yi Türk milliyetçileri yönetecek. Sinan Oğan çekilsin diyorlar. Sinan Oğan çekilmeyecek. Emekliliği gelmiş olanlar çekilecek" dedi.
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Politika