Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Güncelleme:
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, geçmişte yapılan milletvekilliği teklifini reddettiği için pişman olduğunu belirterek siyasete atılmayı düşündüğünü açıkladı.

  • Ayşe Ateş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine milletvekilliği teklif ettiğini açıkladı.
  • Ayşe Ateş, siyasete atılmayı düşündüğünü belirtti.

30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MedyascopeTV'de Göksel Göksu'nun sorularını yanıtladı. Ateş, hem eşinin öldürülmesine ilişkin sürece hem de siyasete dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER TEKLİFTE BULUNDU"

Ayşe Ateş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine seçilebileceği yerlerden milletvekilliği teklif ettiğini açıkladı. O dönem teklifi kabul etmediğini belirten Ateş, kararından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

"SİYASETE ATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım diye düşünmüştüm ama çok pişman oldum" diyen Ateş, Sinan Ateş cinayetinin siyasetin merkezinde yer aldığını savundu. "Bu teklifi kabul etmemem aptallık olmuş ama artık siyasete atılmayı düşünüyorum. Bu işin başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

