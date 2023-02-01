Sinan Ateş'in dayısı: Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz, aksi halde dostlarımız konuşmaya başlayacak

Ankara'nın göbeğinde uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kendilerine verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirten Bozkurt, "Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz" diye konuştu.

30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski MHP Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikast Türkiye gündeminden düşmüyor.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Muhalefetin cinayeti gündemde tutma çabalarına rağmen, MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken, açıklamalarında dahi Sinan Ateş'in adına yer vermeyip, üstü kapalı ifadelerle geçiştirmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

"BİZİ BEKLEYEN DOSTLARIMIZ KONUŞMAYA BAŞLAYACAK"

Geçmişte MHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'tan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Kendilerine verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirten Bozkurt, "Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE SÖZÜMÜZÜ TUTARAK SİNAN'IN KIRKININ ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Bozkurt'un ifadeleri şöyle; "Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz."