Sinan Ateş, Devlet Bahçeli'nin yerine geçmeyi mi planlıyordu? Ablasından iddialara yanıt

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine geçme arayışı içinde olduğu iddialarına "Böyle bir arayışı olmadı. Akademik kariyeriyle uğraşıyordu" yanıtını verdi. Kardeşinin sürekli olarak tehditler aldığını ifade eden abla Ateş, "Bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Böyle bir şeye kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta kurban gitmesinin üzerinden 129 gün geçerken cinayet henüz tam anlamıyla aydınlatılmış değil. Ateş'in ailesi Bursa Osmangazi'deki evlerinde gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt verdi.

"SALDIRI BEKLİYORDUK AMA BÖYLESİNİ DEĞİL"

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, cinayetten önce Ateş'e üç saldırı girişimi olduğunu ve kardeşinin tehdit aldığını ifade etti. Ateş, "Saldırı bekliyorduk ama böyle bir şeyi beklemiyorduk. Kimsenin cesaret edeceğini düşünmedik. Düşünmediğimiz için torbacılara yaptırdılar" diye konuştu.

"KARDEŞİM AKADEMİK KARİYERİYLE UĞRAŞIYORDU"

Sinan Ateş'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine geçme arayışı içinde bulunduğu iddialarına da yanıt veren abla Ateş, "Böyle bir arayışı olmadı. Akademik kariyeriyle uğraşıyordu" ifadelerini kullandı.

"İŞİN İÇİNDE KİM VARSA İNŞALLAH HESABI SORULUR"

Selma Ateş, "Sinan'ı kimler öldürttü?" sorusuna ise "Cevabını veremiyorum. Kim öldürttü, kim işin içindeyse inşallah hesabı sorulur. İçeride 22 tutuklu var" yanıtını verdi.