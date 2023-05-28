Silivri ve Arnavutköy'de kesin olmayan sonuçlara vatandaşlar kutlamalara başlandı. Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. Tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Silivri AK Parti ve MHP ilçe binaları önünde kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Arnavutköy'de ise, Cumhuriyet Meydanına gelen ellerinde Türk Bayrağı ile gelen vatandaşlar slogan atarak kutlama yapıyor.

Silivri ve Arnavutköy'de seçim sevinci

İSTANBUL - Silivri ve Arnavutköy'de kesin olmayan sonuçlara vatandaşlar kutlamalara başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. Tur sonuçları ve oy oranları açıklanmaya devam ediyor. Silivri AK Parti ve MHP ilçe binaları önünde kesin olmayan sonuçlara göre kutlamalara başlandı. Ellerine Türk Bayrağı, AK Parti ve MHP bayrağı alan vatandaşlar ilçe binaları önünü doldurdu. Kimi vatandaşlarda araçları ile konvoy oluşturdu.

Arnavutköy'de ise, Cumhuriyet Meydanına gelen ellerinde Türk Bayrağı ile gelen vatandaşlar slogan atarak kutlama yapıyor.