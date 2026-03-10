İBB davasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Haberler

Güncelleme:
Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında duruşma salonunda çekildiği iddia edilen görüntüler yeni bir soruşturmayı beraberinde getirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılama sırasında yetkisiz şekilde ses ve görüntü kaydı alarak bunları sosyal medyada paylaştığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri'deki duruşmada görüntü ve ses kaydı alan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
  • Soruşturma, duruşmadan görüntü ve ses kaydı alarak sosyal medyada paylaşan kişileri kapsıyor.
  • Başsavcılık, şüphelilerin tespiti için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 402 sanıklı "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Silivri'de görülen duruşma sırasında görüntü ve ses kaydı aldığı belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 402 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda yapılan yargılama sırasında, duruşmadan görüntü ve ses kaydı alarak sosyal medyada paylaştığı tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatıldı.

YETKİSİZ KAYDA ALMA SUÇLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma" suçlaması kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Yeşil
