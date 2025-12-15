Şili'nin Devlet Başkanı seçiminin galibi aşırı sağın adayı Kast oldu

Haberler

Şili'de yapılan Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Jose Antonio Kast kazandı. Kast, oyların %58.2'sini alarak rakibine 16 puan fark attı ve 11 Mart 2026'da göreve başlayacak.

Şili dün yeni devlet başkanını belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turunu Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı Jose Antonio Kast kazandı. Şili Seçim Servisinin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, 59 yaşındaki Kast rakibine 16 puan fark attı. Sandıkların yüzde 99'u açılırken Kast, oyların yüzde 58.2'sini alarak seçimden zaferle ayrılırken Şili İçin Birlik adayı ve iktidarın desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41.8'ini aldı.

Sınıra duvar örmeyi, suç oranının yüksek olduğu bölgelere ordu konuşlandırmayı ve ülkeye yasa dışı yollarla giren mültecileri sınır dışı etme sözü veren Kast, başkent Santiago'daki Cumhuriyetçi Parti merkezinde yaptığı zafer konuşmasında "gerçek bir değişim" sözü verdi. Kast, "Güvenlik olmadan huzur olmaz. Huzur olmadan demokrasi; demokrasi olmadan da özgürlük olmaz. Şili suç, endişe ve korkudan arınmış bir ülke haline geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

Avukat olan Kasts, 2021'de solcu Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e yenildikten sonra üçüncü kez Devlet Başkanlığına adayı oldu. Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak 11 Mart 2026'da yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Kast kimdir

Ailesi Almanya kökenli olan Kast'ın babası, Nazi Almanyası ordusunun mensuplarından biri. Kast'ın kardeşi ise, Şili'de 1974-1990'da iktidarda olan diktatör Augusto Pinochet döneminde bakanlık yaptı. - SANTİAGO

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

