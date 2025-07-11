Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz

Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
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Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
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Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'lı ilk grup silahlarını Irak'ın Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası'nda yaktı. Silahlarını imha eden ilk PKK'lı grup yaptığı açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son veriyor.

4'Ü ELEBAŞI 30 PKK'LI SİLAHLARINI İMHA ETTİ

Irak'ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreninde 4'ü elebaşı olmak üzere 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. Silahları imha görüntülerinin de yayınlanması bekleniyor.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"

Silahları imha eden PKK'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.

"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Fetö tamam Pkk tamam sıra da 100 yıllık bela var esas kurtuluş orada

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Haber YorumlarıEmrah Cınar:

çok canlar yandı bi tarafımizın içi sizlarken. bi taraftada bundan sonra inşallah başka canlar yanmasın ocaklara ateş düşmesin. yol gozleyecek anneler eşler çocuklar rahat uyuyun. doğudaki kürt halkı baskıdan kurtulsun onlarda korkuyla yasamasın. BARIŞ OLSUN iyi olsun herşey.

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