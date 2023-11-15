Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde ikamet eden şüphelilere yönelik Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı olarak 3 adreste icra edilen kapsamlı operasyonda, 25 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 5 gram toz esrar, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu suçtan elde edilen gelir 40 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. ve C.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. ve C.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - SİİRT