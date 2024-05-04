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Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan başkandan bir hamle de şehit ve gazi aileleri için

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Sığınmacılar için nikah ücretini 10 bin TL'ye çıkaran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Köksal, şehit ailelerine, gazilere ve engellilere su indiriminin %50'den %85'e çıkarıldığını açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar'da CHP'den belediye başkan adayı olan ve yüzde 50.73 oy oranı ile sandıktan zaferle çıkan Burcu Köksal, seçim öncesi ve sonrasındaki söylemleriyle kamuoyunda çok konuşulmuştu. Başkan Köksal, son olarak ise şehit ve gazi aileleri için yüzde 50 olan su indirimini yüzde 85'e çıkararak, "Onlara en iyi şekilde hizmet etmek onları rahat ettirmek boynumuzun borcudur. Bugün bu makamlarda oturuyorsak onlar sayesindedir" dedi.

SIĞINMACILAR NİKAH ÜCRETİ OLARAK 10 BİN TL ÖDEYECEK

Daha önce kentteki göçmenlere ait işyerlerini kapatmasıyla gündeme gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bu kez de kentte yaşayan evlilik hazırlığındaki göçmenlere yönelik fahiş fiyat uygulaması ile adından söz ettirdi. Köksal, Belediye Meclisi toplantısında, Türk vatandaşlarına sunulan 400 TL'lik nikah ücretinin sığınmacılar için 10 bin TL olarak uygulanacağını açıkladı.

BİR HAMLE DE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN

Bu kararın yankıları sürerken Köksal'dan kentteki şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlar için de dikkat çeken bir hamle geldi. Köksal, şehit ailelerine, gazilere ve engellilere su indiriminin %50'den %85'e çıkarıldığını açıkladı.

"BU MAKAMDA OTURUYORSAK ONLAR SAYESİNDE"

Başkan Köksal, "Enflasyon nedeniyle nüfusumuzun tamamı ekonomik sıkıntı içerisinde. Bizde bu vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Şehit ve şehit yakınlarımıza, engelli olanlara su ücretlerine yapılan indirimi yüzde 50'den yüzde 85'e çıkarıyoruz. Evli olan şehit çocuklarına da bunu sunacağız. Onlar bizim tacımız. Onlara hiçbir zaman siyaset gözü ile bakmadım. Onlara en iyi şekilde hizmet etmek onları rahat ettirmek boynumuzun borcudur. Bugün bu makamlarda oturuyorsak onlar sayesindedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Afyonkarahisar Belediyesi Burcu Köksal Politika Güncel Haberler

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