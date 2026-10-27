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Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı.

Kaynak: AA
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