Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanun teklifini kabul ederek Siber Güvenlik Kurulu'nu ihdas etti. Teklif, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik ilkeleri ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görevlerini belirliyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Hulusi Akar başkanlığınsa Siber Güvenlik Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi. Teklif edilen maddelere göre Siber Güvenlik Kurulu ihdas ediliyor. Siber güvenliğin sağlanmasında temel ilkeler belirleniyor.

GÖREVLER BELİRLENDİ

Teklife göre, Siber Güvenlik Başkanlığı görevleri belirleniyor. Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları açıklanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik alanında faaliyet gösterenlerin uyması gereken usul ve esasları da düzenleyecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına güvenli sistem ve altyapılar üzerinden barındırma hizmeti sunmak veya sunulmasını sağlamak, bu faaliyetlere yönelik uygulama usul ve esaslar, Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından belirlenecek. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
img

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
img

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.