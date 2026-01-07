Haberler

Bakan Işıkhan'dan Yalova'da hayatını kaybeden SGK avukatı Polat için başsağlığı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden SGK İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı. Işıkhan, saldırganın adalet önünde hesap vereceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yalova'da saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeli avukat Zekeriya Polat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, kurum avukatımız Zekeriya Polat'ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından kurum avukatımız Zekeriya Polat'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

