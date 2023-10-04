Şevket Göçmen MYP'de Başdanışmanlık görevine getirildi

Milli Yol Partisi'nde (MYP) geçtiğimiz dönem Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alan Şevket Göçmen, Genel Başkan Başdanışmanı oldu.

Hayallerinin peşinden koşmaktan dolayı onurlu ve gururlu olduğunu söyleyen Göçmen, "Bir davayı, bir misyonu, bir çizgiyi yürütme adına yola revan olmuş insan topluluğunda olmaktan ötürü mutlu ve gururluyum. Ömrümü inandığım dava uğrunda da feda etmekten zerre çekinmedim. Emanete sahip çıkarak bayrağımızı yere düşürmeden yol yürüyoruz. Eğrisiyle doğrusuyla her ne pahasına olursa olsun elini taşın altına koyan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları tarafından yen görevim verildi. 'Devlet, Millet' çağırıyor diyerek anasının yanında oturmayan bir şehit liderin yoluna revan olmuş kişilerle bizlerde elimizi taşın altına koyduk. Yeni görevimiz Türk siyasetine ve Kırşehir'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Yapamazlar" diyenlere inatla yola çıktıklarını belirten Şevket Göçmen, "Kuramaz, yapamaz, götüremez, yetişemez diyerek tüm engellemelere rağmen bizler il il gezerek Fatih gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi, cesaretle yürüdük. Adalet, liyakat ve üretime dayalı bir sistemle geleceği yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz. Son yapılan görevlendirmeler sonucu Genel Başkan Remzi Çayır'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR