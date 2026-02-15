Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Onlara kadar onlara göre. Böyle olur CHP çevreciliği"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, CHP'nin çevre politikasını eleştirerek zeytin ağaçlarının kesilmesini 'tabiata verilen zarar' ve 'geleceğimize ihanet' olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Böyle olur CHP çevreciliği. Mevzu ister çevre, ister başka bir konu olsun duruş hep aynı; 'onlara kadar onlara göre" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle olur CHP çevreciliği. Mevzu ister çevre, ister başka bir konu olsun duruş hep aynı; 'onlara kadar onlara göre.' Kıymeti, değeri, önemi hiçbir ölçekle kıyaslanamayacak 100 yıllık kadim zeytin ağaçları. Yüzlerce yıl yaşayan, yerine yenilerinin yetişmesi yılları alan bu ağaçları kesmek, tabiata verilen zarar, geleceğimize ihanettir. Cevabı aslında herkes biliyor olsa da ağaçlara ve tabiata hürmetimizle biz bir kez daha soralım. Sorumuz her fırsatta her konuda olduğu gibi çevre hassasiyetini dahi siyasi bir ranta çevirenlere; 'Muğla Milas'ta onlarca zeytin ağacı CHP ilçe başkanı tarafından katledilirken susmak nedendir?' ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
