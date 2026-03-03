Haberler

SETA, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Nihai Raporu'nu yayımladı

SETA, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Nihai Raporu'nu yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu inceleyen nihai raporu SETA tarafından yayımlandı. Rapor, güvenlik, kardeşlik ve demokratikleşme eksenlerinde bütüncül bir paradigma dönüşümü olarak ele alınıyor. Silah bırakma ve fesih sürecinin kurumsal rasyonalite temelinde inşa edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 'Kardeşlik hukuku', tarihsel süreklilik, ortak hafıza ve eşitlik temelli vatandaşlık anlayışı bağlamında inceleniyor.

TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunu inceleyen analiz yayımlandı. Çalışmada, raporda ortaya konulan "Terörsüz Türkiye" vizyonu; güvenlik, kardeşlik ve demokratikleşme eksenlerinde bütüncül bir paradigma dönüşümü olarak ele alınıyor.

Analiz, raporun üç temel boyutuna odaklanıyor:

1. GÜVENLİĞİN KURUMSAL TEYİDİ

Silah bırakma ve fesih sürecinin şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir kriterlere bağlanmasının gerekliliği vurgulanıyor. Sürecin romantik bir iyimserlikten ziyade kurumsal rasyonalite temelinde inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu çerçevede Meclis denetimi, nitelikli çoğunluk ilkesi ve parlamenter uzlaşı, siyasal meşruiyeti güçlendiren unsurlar olarak değerlendiriliyor.

2. KARDEŞLİĞİN TARİHSEL VE SOSYOLOJİK MEŞRUİYETİ

Raporda merkezi bir kavram olarak öne çıkan "kardeşlik hukuku", tarihsel süreklilik, ortak hafıza ve eşitlik temelli vatandaşlık anlayışı bağlamında inceleniyor. Türk-Kürt ilişkilerinin Selçuklu'dan Milli Mücadele'ye uzanan tarihsel referanslar üzerinden yeniden çerçevelendirilmesinin, çözüm arayışına kültürel ve duygusal bir meşruiyet zemini sunduğu ifade ediliyor. Ortak acıların hiyerarşi kurulmadan sahiplenilmesi ve toplumsal psikolojinin gözetilmesi sürecin hassas alanları olarak öne çıkıyor.

3. DEMOKRATİKLEŞMENİN HUKUKİ TEMİNATI

Analizde, silahsızlanma sonrası döneme ilişkin önerilen yasal ve kurumsal düzenlemeler de ele alınıyor. İnfaz hukuku, ifade özgürlüğü, Siyasi Partiler Kanunu, seçim mevzuatı ve yerel yönetimlere ilişkin reform önerileri; güvenlik-demokrasi dengesini yeniden kurmayı amaçlayan bir dönüşüm perspektifi olarak değerlendiriliyor. Meclis denetimine tabi izleme mekanizmaları ve sürece katkı sunan aktörlere sağlanması önerilen hukuki güvenceler, sürdürülebilirlik açısından kritik kurumsal araçlar olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak analiz, söz konusu raporun toplumsal bütünleşme, ekonomik kalkınma ve demokratik standartların yükseltilmesini hedefleyen kapsamlı bir siyasal yeniden yapılanma çerçevesi sunduğunu ortaya koyuyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi; güvenlik, kardeşlik ve demokrasi ekseninde eş zamanlı ilerleyen çok katmanlı bir dönüşüm süreci olarak değerlendiriliyor.

Emre Alan
Haberler.com
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor