Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan, bilinmeyenleriyle gündem olmaya devam ediyor. Bakan olduktan sonra sesini ilk kez duyduğumuz Fidan, bu kez akıcı İngilizcesi ile adından söz ettirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere gittiği İngiltere'de mevkidaşı Blinken ile yüz yüze görüşmüştü. Milyonlarca kişinin devir teslim töreninde sesini ilk kez duyduğu Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı ile görüşmesinde İngilizceyi akıcı ve seri konuşması sosyal medyada gündem oldu. O anların yer aldığı görüntüler en çok izlenen videolar arasına girdi.