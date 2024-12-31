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Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçimde mevcut başkan Serkan Yıldırım yeniden seçilerek mazbatasını aldı. Yıldırım, yeni kadrosuyla 2028-2029 hedeflerine ulaşma sözü verdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Yıldırım, mazbatasını aldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi geçtiğimiz Cumartesi günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilmişti. Yapılan kongrede mevcut başkan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım yeniden başkan seçildi.

Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bilecik Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mithat Erhan Akçadağ'ın elinden mazbatasını aldı.

Başkan Yıldırım, yeni bir ekiple, yeni bir kadroyla daha güzel hizmetler vermek istediklerini belirterek, "Güçlü bir kadromuz var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde 2028-2029 hedeflerimize çalışacağız ve inşallah tekrar kazanacağız" dedi.

Öte yandan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yeni yönetim kurulu üyeleri ilk ziyareti Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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