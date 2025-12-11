TBMM'de kamu denetçisi seçimi yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, yapılan oylama sonucunda Şerif Yılmaz'ı kamu denetçisi olarak belirledi. Yılmaz, yemin edip görevine başladı.
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Şerif Yılmaz kamu denetçisi seçildi.
AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplanan Karma Komisyonda, Alt Komisyonun belirlediği adaylar Burhanettin Sağsöz, Hasibe Usta ve Şerif Yılmaz arasında kamu denetçisi seçimi yapıldı.
Yapılan üçüncü tur oylamada Yılmaz, kamu denetçiliğine seçildi. Yılmaz, seçimin ardından Karma Komisyonda yemin etti.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika