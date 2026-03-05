Haberler

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırı yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Senatosu, Başkan Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarını sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısını 53'e karşı 47 oyla reddetti. Tasarı, Kongre onayı gerektiren bir düzenlemeyi öngörüyordu.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarını sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısını 53'e karşı 47 oyla reddetti.

ABD Senatosu'ndaki muhaliflerin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını engelleme girişimi başarısız oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine ve Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından ortaklaşa sunulan ve Trump'ın saldırıları sürdürme yetkisini kısıtlamayı amaçlayan karar tasarısı Senato'da oylandı. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato tarafından 53'e karşı 47 oyla reddedildi. ABD'nin İran operasyonunun başlamasından bu yana Kongre çatısı altında gerçekleşen ilk oylama sonucunda Trump, İran savaşı konusunda Kongre'nin üst kanadından destek almış oldu. Bu hafta içinde Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarının oylanması bekleniyor.

İran saldırısı Trump'ın siyasi rakiplerinden tepki çekmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları, siyasi rakiplerinin tepkisini çekmişti. Trump, hava harekatı emrini verirken anayasaya aykırı bir şekilde Kongre'yi devre dışı bırakmak ve savaş için tatmin edici gerekçeler sunmamakla eleştirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Küme düşecek denen takımıyla belki de City'i şampiyonluktan etti
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı