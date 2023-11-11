Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, İlçenin Çehresini Değiştirdi

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2 dönemde ilçenin çehresini değiştirdi. Kars merkezde dahil 7 ilçede belediye hizmetlerinden en çok nasibi Selimliler aldı. Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği projelerle Selim'i yaşanılabilir bir hale getiren Başkan Coşkun Altun, son olarak Celal Aras Meydanı'nı tamamlayarak hizmete açılır hale getirdi. Celal Aras Meydanı'nın önümüzdeki günlerde açılışının yapılması bekleniyor.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2 dönemde ilçenin çehresini değiştirdi. Kars merkezde dahil 7 ilçede belediye hizmetlerinden en çok nasibi Selimliler aldı.

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği projelerle Selim'i yaşanılabilir bir hale getiren Başkan Coşkun Altun, son olarak Celal Aras Meydanı'nı tamamlayarak hizmete açılır hale getirdi. Celal Aras Meydanı'nın önümüzdeki günlerde açılışının yapılması bekleniyor.

Başkan Coşkun Altun, "Göreve başladığımız günden bugüne kadar ilçemiz için hizmetin en iyisini yapma gayreti içinde olduk. Allah'a hamd olsun bunu başardık ve bir eseri yine kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunma mutluluğunu yaşıyoruz. Celal Aras Kent meydanını çok yakında hizmete açacağız" dedi.

Başta alt yapı olmak üzere kent meydanları, belediye hizmet binası, hayvan barınağı, yürüyüş yolları, hayvan pazarı, sıcak asfalt yollar, park ve bahçeler ve doğalgaz ve otogar projelerini hayata geçirerek 2 dönemde Selim'e adeta çağ atlatan Başkan Altun, vatandaş odaklı hizmetleriyle ilçesini Kars'ta en çok yatırım yapan ve proje hayata geçiren ilçe olmasını da sağladı. Selimlilere belediye hizmetlerinin tamamı sunan Altun, vatandaşlardan da tam destek görüyor. - KARS