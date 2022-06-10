Selam verdiği kadından Babacan'a soğuk duş: Her şeyimizi sattınız, hakkımı helal etmiyorum - Haberler

2023 seçimleri için çalışmalarına devam eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın Kuşadası'ndaki esnaf ziyareti esnasında ekonomiden dert yanan bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"SİZE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Vatandaşları selamladığı esnada "Size hakkımı helal etmiyorum" diyen kadının çıkışı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Babacan, üzerindeki şoku attıktan sonra "Konuşup gidiyorsunuz siz ama" karşılığını verdi.

"BÜTÜN HER ŞEYİMİZİ SATTINIZ"

Kadın bunun üzerine daha da sinirlenerek "Ben sizi o kadar çok dinledim ki… 20 yıl boyunca dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Şu geldiğimiz duruma yazık, doların geldiği duruma. Bütün her şeyimizi sattınız. Siz her şeye göz yumdunuz" sözleriyle Babacan'a yönelik eleştirisinin şiddetini daha da artırdı.

"YAPTIĞINIZ PROVAKASYON"

Bu tartışmanın yaşandığı esnada parti yetkilisi olduğu tahmin edilen bir kişinin Babacan'a tepki gösteren kadına "Bu yaptığınız provokasyon" demesi dikkat çekti.

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