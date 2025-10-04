Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye için istinafa başvurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararlarına rağmen Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için avukatları İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında Demirtaş'a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamış ve yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli karar karşısında, Demirtaş'ın avukatları 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırlamıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARAR BEKLENİYOR

Demirtaş için 24 Eylül'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusu, esas numarası verilerek kayda geçirildi. Bu başvuruda, Aihm'in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararlarına da atıfta bulunularak, Demirtaş'ın tahliye edilmesi talep edildi.

İstinaf mahkemesinin ilgili dairesinin, önümüzdeki hafta bu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

İTİRAZ SÜRESİ 8 EKİM'DE DOLUYOR

Öte yandan Aihm'in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye'nin itiraz süresi de 8 Ekim'de sona eriyor.

Türkiye'nin itiraz etmemesi halinde, AİHM kararı kesinleşmiş olacak. Bu nedenle gözler bir yandan da 8 Ekim'e çevrilmiş durumda.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararını anımsatarak, tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirten bir açıklama yayımlamış ve 8 Ekim için "Sürecin turnusol kağıdı" demişti.

MHP'DEN TAHLİYE İÇİN YEŞİL IŞIK

MHP'nin hukuk kurmayı Feti Yıldız da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin olarak AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını hatırlatarak "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" demişti.