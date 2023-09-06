Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında dün yapıldı. 30 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, Bedesten Meydanı'na kurulacak 100 tezgahlık semt pazarı meclisten onay alırken, Simav ilçesi Naşa Belediyesi'ne belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir binek aracın bedelsiz olarak verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan mecliste Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik belediyenin hizmet ve projelerindeki son durum hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik "Bildiğiniz gibi Tilkisüleymaniye Mahallemizde 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz, 50 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Korumalı İşyeri Projemizin yapım çalışmaları sürüyor, inşaatımız takvimine uygun şekilde devam ediyor. Bugün Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ve yönetimini ziyaret ettim. Bu projemizden duydukları memnuniyeti bir kez daha ifade ettiler. Diğer illerde de projemiz duyulunca çok beğenilmiş. Bizden projemizin detaylarını istiyorlar. Bu anlamda da başka illere de örnek olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Başkan Çelik'in açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Üyesi Doğukan Adanır'ın CHP'den istifa ederek İYİ Parti Grubu'na geçmesi nedeniyle ihtisas komisyonlarına yeni üyelerin seçiminin yapıldığı mecliste, Şehzadeler Belediyesi'nin 2024 Yılı Performans Programı da kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Çarşı Mahallesi Bedesten Meydanı'nda kurulacağı müjdesi verilen 100 tezgahlık Semt Pazarı için de mecliste adım atıldı. Pazarın kurulması için gerekli karar meclisten oybirliğiyle geçti.

Bütçe imkanları sınırlı olan Simav ilçesi Naşa Belediyesi'ne de belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir binek aracın bedelsiz olarak verilmesi görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Karara göre belediyenin 240 bin kilometredeki Fen İşlerine ait bir binek aracı Naşa Belediyesi'ne ücretsiz olarak verilecek.

Meclis'te 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Ekim ayı meclisinin de 2 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de yapılacağı belirtildi. - MANİSA