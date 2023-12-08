Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic'i Ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesi'nde ağırladı. Başkan Çelik, Bosna Hersek ile olan gönül bağını vurgulayarak misafirlerini hoş karşıladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesi'nde ağırladı. Başkan Çelik, "Bosna Hersek dendi mi bizim gönlümüz titrer. Sizi Şehzadeler şehri Fatih'in şehrinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Evinize hoş geldiniz" dedi.

Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'de Manisa'nın Şehzadeler ilçesini de gelerek, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti.

Başbakan Pivic, Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa hakkında misafirlerine bilgi vererek şöyle konuştu: "Fatih'in yetiştiği Şehzadeler şehri ilçemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Evinize hoş geldiniz. Bosna bizim gönül coğrafyamızda önemli bir yer tutuyor. Bosna denildi mi bizim gönlümüz titrer. Şehzadeler Belediyesi olarak bizim yurt dışındaki tek kardeş belediyemiz Donju Vakuf Belediyesi'dir. Birlikte gönül bağımızı güçlendirmek pekiştirmek için bir takım çalışmalara imza attık. Bosna Hersek'i Boşnak Kardeşlerimizi çok seviyoruz."

Zenica-Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, Fatih'in ve diğer şehzadelerin yetiştiği şehzadeler şehrinde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha çok artması arzusunda olduklarını söyledi. Ziyarette daha sonra Başkan Çelik ve Başbakan Pivic ziyaretin anısına ülkelerini temsil eden hediyelerini takdim etti. - MANİSA