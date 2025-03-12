DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu

İmralı heyeti, Erdoğan'ın uzattığı eli tuttu
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın

Başsavcılık peşini bırakmıyor! Üniversiteye 2. İmamoğlu talebi
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Şehit ailesi iftar yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı

Şehit ailesi iftar yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım'ın, Alpagut köyünde şehit Necdet Ayhan'ın ailesiyle yedikleri iftar yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım'ın, Alpagut köyünde şehit Necdet Ayhan'ın ailesiyle yedikleri iftar yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

25 Ekim 1991 tarihinde bölücü terör örgütleri tarafından Hakkari Çukurca Çayırlı Karakoluna düzenlenen baskın sonucu şehit olan Necdet Ayhan'ın ailesiyle buluşan Yıldırım çifti, şehidin babası Selahattin amca ve annesi Ruziye teyze ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Serkan Yıldırım, iftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve onların acılarını paylaştıklarını belirtti. Yıldırım; "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların hatıralarını yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Necdet Ayhan'ın ailesiyle bir araya gelmekten büyük onur duyuyoruz" dedi.

Şehit Necdet Ayhan'ın anısı, düzenlenen bu anlamlı iftar yemeğiyle bir kez daha yad edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Rangers maçı kadrosunda ismini göremeyince hemen telefona sarıldı
img

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
img

Avrupa'dan Erdoğan'ın güvenlik teklifine dikkat çeken yanıt
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Yabancı hakem krizi ortalığı karıştırdı! Derbide kıyamet koptu
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor

Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
Erdoğan'dan emeklilerle ilgili soruya ilginç yanıt: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

2 aylık eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.