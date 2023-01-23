Şehir dışında okuyanlar nasıl oy kullanacak? İşte öğrencilerin önündeki iki seçenek

Milyonların kilitlendiği Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs günü öne çıkarken, mayıs ayında üniversitelerde eğitimin devam ediyor olması sebebiyle öğrencilerin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan biri öğrencinin kaldığı evi e-Devlet üzerinden adresi olarak kaydedip seçim kuruluna kayıt için müracaatta bulunması diğeri ise yurt idaresinden alınan doküman ile nüfus müdürlüğüne başvuru yolu.

Seçimler için 14 Mayıs gününün öne çıkmasının ardından hem partiler hem de seçmenler planlamalar yapmaya başladı. Mayıs ayı üniversitelerin eğitime devam ettiği bir dönem. Peki ikamet ettiği şehirden farklı kentlerde okuyan 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak?

ÖĞRENCİNİN KALDIĞI EVİ E-DEVLET'TEN KAYDETMESİ GEREKİYOR

Eğitim aldıkları yerde sandık başına gitmek isteyen öğrenciler için iki seçenek bulunuyor. Birincisi; öğrencinin kaldığı evi, e-Devlet üzerinden adresi olarak kaydetmesi gerekiyor. Ardından da seçmen kütükleri askıdayken seçim kuruluna kayıt alınması için müracaatta bulunulmalı.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YOLU SEÇİLMELİ

İkincisi; öğrenci yurtta kalıyorsa öğrenci belgesi ve yurt idaresinden alınan doküman ile nüfus müdürlüğüne başvuru yolu seçilmeli.

ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANMASI BEKLENİYOR

Bazı kentlerdeki oy hareketliliği ise oldukça önemli. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre Ordu, Manisa, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Muğla, Osmaniye, Hakkari, Şırnak, Sinop ve Ardahan'daki öğrencilerin en az yüzde 80'i farklı şehirlerde eğitim görüyor. Bu nedenle öğrencilerin oy kullanabilmesi için ulaşım desteğinin önemi ortaya çıkıyor.