Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: Kahraman Astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, astsubayla verilen ancak tutulmadığını ifade ettiği tazminat sözünü yerine getireceğini vurguladı. Yaklaşan seçimler öncesi yeni bir vaatte bulunan Kılıçdaroğlu, "Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" ifadesini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vatandaşlara yönelik çeşitli vaatlerde bulunmaya devam ediyor.

EMEKLİLERİN ARDINDAN BİR SÖZ DE ASTSUBAYLARA

Önceki gün emeklilere söz veren Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de astsubayların görev tazminatlarını hak ettikleri oranda vereceğini ifade etti.

"SÖZLER VERDİLER ANCAK TUTMADILAR"

Twitter hesabından gece saatlerinde bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Yıllardır Astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal küçük büyük demeden, her şeyi takip eder, çözümü bilir.

"SİZLERE DE BAHARLAR GELECEK"

Sen merak etme kahraman Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek" dedi.