Bahçeli "Alayınızı çılgına döndüreceğiz" demişti! MHP'nin performansı anketçileri boşa çıkardı

Seçim öncesinde yapılan neredeyse tüm anketlerde baraj altı gösterilen MHP oylarını büyük ölçüde korudu. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP, 24 Haziran 2018'te yapılan seçimlere göre yalnızca bir vekil kaybederken, partinin en yüksek oy aldığı şehir ise yüzde 28.61 ile Osmaniye oldu. Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde anket şirketlerini hedef alarak "Alayınızı çılgına döndüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Mhp, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 422 seçmenin oyunu aldı, partinin oy oranı ise yüzde 10.06 olarak kaydedildi. Mhp, 24 Haziran 2018'te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısı 1 azaldı.

ANKETLERDE YÜZDE 7 BANDINDA GÖRÜLÜYORDU

Mhp'nin oylarının sadece 1 puan gerilemesi dikkat çekti. Seçim öncesi yapılan anketlerde Mhp'nin oy oranı yüzde 6-7 bandında görünüyordu.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Partinin genel başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda anket şirketlerine tepki göstererek "alayınızı çılgına döndüreceğiz" değerlendirmesi yapmıştı. Mhp'nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 28.61 ile Osmaniye oldu.

MHP 2018'DE NE KADAR OY ALMIŞTI?

Mhp, 2018 seçimlerinde yüzde 11,10 oy almış ve toplam 49 milletvekili çıkarmıştı. Türkiye genelinde 5 milyon 564 bin 514 kişinin oyunu alan Mhp'nin oy oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 31.91 ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye olmuştu.