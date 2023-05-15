Seçimde 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayıldı! Bu rakama seçime giren 18 partiden hiçbiri ulaşamadı
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Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalırken, TBMM'deki çoğunluğu 322 milletvekili ile Cumhur İttifakı elde etti. 54 milyon 524 bin 934 oyun kullanıldığı seçimde 1 milyon 363 bin 1433 oy geçersiz sayılması ise dikkat çekti. Çünkü bu rakama seçime giren 18 partiden hiçbiri ulaşamadı.
Türkiye'de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekilliği için dün sandık başına gitti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı oylaması ikinci tura kaldı.
Cumhur İttifakı toplamda 322 vekil çıkartırken Millet İttifakı 212 koltuğa ulaştı. Emek ve Özgürlük ittifakı ise 66 milletvekilinde kaldı.
Seçimde 54 milyon 524 bin 934 oy kullanıldı. Bu oylardan 53 milyon 158 bin 959 oy geçerli sayıldı. 1 milyon 363 bin 143 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz sayılan 1 milyon 363 bin 143 oy seçime giren 18 partinin aldığı oylardan fazla.
Zafer Partisi: 1.191.513
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 904.334
Büyük Birlik Partisi (BBP): 531.688
Memleket Partisi: 492.851
Genç Parti: 110.683
AP: 107.759
Sol Parti: 75.193
ANAP: 64.455
TKP: 61.869
VATAN: 54.204
Millet: 51. 268
Hak Par: 41.359
AB: 40.069
HKP: 31.352
GBP: 29.138
TKH: 17. 463
Milli Yol: 17. 438
YP: 11.723